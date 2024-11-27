Hasan Arat Beşiktaş Futbol A.Ş.'den istifa etti

Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş.’deki görevinden istifa etti.

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Beşiktaş KAP‘taki açıklamasında Arat’ın bugünkü yönetim kurulu toplantısında futbol kısmındaki istifasının kabul edildiği, yerine genel kurula kadar Hüseyin Yücel görev yapacağını duyurdu.

Arat’ın yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor ancak futbol kısmında olmayacak.

➡️ Beşiktaş'ta Futbol AŞ başkanlığından istifa eden Hasan Arat'ın kulüp başkanlığı görevi devam ediyor. pic.twitter.com/janXNcrKSX — AA SPOR (@aa_spor) November 27, 2024

Siyah beyazlılar dün gece Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Bradley Howard Friedel’la yollarını ayırmıştı.

Yönetim dilekçe sunan Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez’in istifasıysa kabul edilmemişti.

Süper Lig’de 13’üncü hafta itibariyle zirvenin 13 puan gerisinde bulunan Beşiktaş son dört maçında üç mağlubiyet, bir beraberlik alabildi.