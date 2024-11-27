Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez istifadan vazgeçti

Yönetim dilekçe sunan Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez’in istifası kabul edilmedi.

Fotoğraf: Arşiv

Göçmez istifa dilekçesini yazılı olarak yönetime iletti.

TRT Spor‘un haberine göre yönetim istifayı kabul etmedi.

AA’ya konuşan diğer asbaşkan Mete Vardar, başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin Göçmez’le görüşmesinin ardından siyah-beyazlı yöneticinin ikna edildiğini ve istifa kararından vazgeçtiğini söyledi.

Beşiktaş dün gece de Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Bradley Howard Friedel’la yollarını ayırmıştı.

Süper Lig’de 13’üncü hafta itibariyle zirvenin 13 puan gerisinde bulunan Beşiktaş son dört maçında üç mağlubiyet, bir beraberlik alabildi.



