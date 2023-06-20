Harvard Tıp Fakültesi morgunun eski müdürü, vücut parçalarını satmakla suçlanıyor: Aileler toplu dava açtı

Harvard Tıp Fakültesi morgunun eski müdürü, tıbbi araştırmalar için bağışlanan kadavraların parçalarını satmakla suçlandı. İddiaya göre morgun eski müdürü Cedrick Lodge ve eşi Denis, kadavralardan alınan ‘beyin, deri ve kemik parçalarını’ Pennsylvania ve Massachusetts’teki alıcılara internetten sattı.

Fotoğraf: Reuters

CNN’in haberine göre de Harvard morg skandalından etkilenen aileler müdüre, üniversitenin rektörü ve diğer yetkililere karşı toplu dava açtı. Avukat Jonathan Sweet, bu davanın amacının, bu satış işleminin bu kadar uzun süre nasıl devam ettiğinin ortaya çıkarılması olduğunu söyledi.

Alıcıları morga soktu iddiası

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağışlanan kadavra parçalarının satışıyla ilgili olarak ABD Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Lodge’un potansiyel alıcıları morga sokarak kadavraları incelemelerine ve ne satın alacaklarına karar vermelerine izin verdiği belirtiliyor.

Derileri tabaklanmak üzere almış

İddianameye göre Katrina Maclean, West Lawn ve Joshua Taylor, morgdan vücut parçaları aldı. Kat’s Creepy Creations adlıbir mağazanın sahibi olan MacLean, Ekim 2020’de, 600 dolara deri olarak tabaklamayı planladığı parçalanmış yüzleri satın aldı. Mağazanın internet sitesinde, oyuncak bebeklerin gotik, kana bulanmış, korku dolu bir şekilde yeniden düzenlendiği görülüyor. Ancak bu ürünlerde kadavra parçalarının kullanılıp kullanılmadığı belli değil. İddianamede, Maclean’ın insan kalıntılarını mağazada saklayıp sattığı idda ediliyor.

Deliller arasında PayPal notu var

Joshua Taylor’ın da dört yıl boyunca vücut parçaları için Lodge’un eşine toplam 37 bin dolardan fazla 39 elektronik ödeme yaptığı belirtiliyor. İddianamede, ‘7 numaralı kafa’ yazılı bin dolarlık bir satın alma PayPal notu yer alıyor.

ABD Başsavcısı Gerard M. Karam, “İnsan kalıntılarının çalınması ve ticareti, bizi insan yapan şeyin özüne darbe vuruyor” diye açıklama yaptı.

Komplo kurmak ve çalıntı malları eyaletler arası taşımakla suçlanan sanıklar, suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı George Q. Daley, Cedric Lodge’un işine 6 Mayıs’ta son verildiğini doğrularken, “Bu haberin kadavra bağışlayan ailelerde yarattığı acı için çok üzgünüz” dedi.

Harvard’dan yanıt yok

CNN’in haberine göre de Harvard morg skandalından etkilenen aileler toplu dava açtı. Massachusetts’in Suffok ilçesi Yüksek Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde şöyle denildi: “Yasa, insanlara öldükten sonra, kendilerine emanet edilen kişiler tarafından vücutlarının kötü muamele görmemesi, görüntülenmemesi, parçalanmaması ve/veya satılmaması da dahil olmak üzere edepli ve onurlu bir şekilde muamele görme hakkı veriyor.”

Harvard Tıp Fakültesi bu davayla ilgili sorular üzerine yorum yapmadı.