Harry ve Meghan’dan yeni Netflix belgeseli: Bu kez yapımcı olarak

Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, büyük yankı uyandıran ‘Harry&Meghan’ belgeselinin ardından başka bir projeyle ekrana geliyor. Yine Netflix’de yayımlanacak ‘Live to Lead’ adlı yedi bölümlük programda dünyada fark yaratan lider ve aktivistlerle röportajlar yer alacak.

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Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Kraliyet unvanlarından neden vazgeçtiklerine dair ‘kapalı kapılar ardında yaşananları’ anlattıkları ‘Harry&Meghan’ adlı belgesel dizisi Netflix’te tüm bölümleriyle yayına girdi. Dizinin yankıları henüz bitmeden, Sussex’ler yeni projelerini açıkladılar bile.

Bu kez çift kendilerini ve kraliyet ailesini değil, dünyada fark yaratan liderleri, aktivistler ve bireyleri konu alıyor.

Harry ve Meghan’ın sahibi olduğu yapım şirketi Archewell Productions, ‘Nelson Mandela Vakfı’nın projesi olan ‘Live to Lead’ (Liderlik Etmek İçin Yaşa) adlı yedi bölümlük programın yürütücü yapımcılığını üstleniyor.

Tanıtımda Harry belgesele ithafen “Bu, bir zamanlar ‘Hayatta önemli olan sadece yaşamış olmamız değildir’ diyen Nelson Mandela’dan ilham aldı” derken, Meghan ise “Başkalarının hayatlarında yarattığımız fark, yaşadığımız hayatın önemini belirleyecek” diyor.

Belgeselde ayrıca Yüksek Mahkeme Yardımcı Yargıcı Ruth Bader Ginsburg, iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg, sosyal adalet avukatı ve savunucusu Bryan Stevenson, Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, Güney Afrika’nın ulusal rugby takımı kaptanı ve kampanyacısı Siya Kolisi, feminist aktivist Gloria Steinem ve apartheid karşıtı aktivist ve Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski yargıcı Albie Sachs ile yapılan röportajları da içerecek.