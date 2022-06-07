Harry ve Meghan çocukları ‘küçük Elizabeth’ Lilibet’in birinci yaş fotoğrafını paylaştı

Düşes Meghan Markle ve eşi Sussex Dükü Prens Harry, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in platin jübile kutlamaları sırasında birinci yaş gününü kutlayan kızları Lilibet’in fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraf: Reutees

Adını Kraliçe Elizabeth’in çocukluk lakabından alan Lilibet, tam adıyla Lilibet Diana Mountbatten-Windsor çiftin jübile kutlamaları için geldiği kısa Britanya ziyareti sırasında 4 Haziran’da bir yaşına bastı.

Bu önemli günü kutlamak için çiftin Winsdor’daki mülkü Frogmore Cottage’ın arka bahçesinde verilen davete yakın arkadaşları ve aile üyeleri katıldı.

Lilibet’in fotoğrafı çiftin yakın arkadaşı olan aynı zamanda ilk hamilelik duyurusu ve düğün karelerini de çeken fotoğrafçı Misan Harriman imzalı.

Harry ve Meghan’ın, kendilerine eşit derecede benzeyen kızları için gelen sayısız doğum günü dileğinden ve Lilibet adına kriz bölgelerinde yemek dağıtan World Central Kitchen’a yapılan 100 bin dolarlık bağıştan çok etkilendiğini belirtildi.