Harkov’lu kadın: Burada siviller ölüyor ama Moskova’daki annem Rus spiker gibi

Ukrayna’da olup bitenlerin Rus medyasınca nasıl yansıtıldığı Ukraynalı bir anne-kızın diyaloğuna yansıdı.

Rus kanalları işgali ‘özel bir özgürleştirme operasyonu’ olarak anlatıyor. İşgal ya da saldırı kelimelerini kullanmaları durumundaysa ‘Rus askerleri hakkında bilinçli bir şekilde dezenformasyon yayma’ gerekçesiyle yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Ruslar savaşı protesto etmek için sokaklara çıksa da devlet televizyonları yayınlamıyor.

Banyoda yaşıyor

Annesi Moskova’da yaşayan 25 yaşındaki Oleksandra, Harkov bombalanmaya başladığından beri dört köpeğiyle birlikte dairesinin banyosunda saklanıyor.

Fotoğraf: BBC

Annesiyle düzenli olarak telefonda görüşüyor. Ona kentin bombalandığı, sivillerin de hedef alındığı videoları çekip gönderiyor ama tüm bunlara rağmen annesi işgale ikna olmamış.

Oleksandra, durumu devlet kontrolündeki Rus medyasının olup bitenleri yansıtış biçimine bağlıyor: “Benim için endişeli olsalar da bu tür olayların kazara yaşanmış olduğunu, Rus ordusunun asla sivilleri hedef almayacağını, Ukrayna ordusunun kendi halkını öldürdüğünü söylemeye devam ediyorlar.”

‘İnsanların beynini yıkıyorlar‘

BBC’den Maria Korenyuk ve Jack Goodman’e konuşan Oleksandra ailesinin Rus propagandasına maruz kaldığı görüşünde: “Annemin tam bir Rus spikeri gibi konuştuğunu duymak ürkütücüydü. İnsanların beynini yıkıyorlar. Ebeveynlerim burada askeri bir operasyon yapıldığının farkında. Fakat ‘Ruslar sizi özgürleştirmeye geliyor. Hiçbir şeye zarar vermezler, size de dokunmazlar. Sadece askeri üsleri hedef alıyorlar’ diyor.”

Aralıksız bombardıman altında sessizliğin nasıl bir şey olduğunu unuttuğunu belirten Oleksandra Rus devlet televizyonlarında Harkov’daki yerleşim yerlerinin bombalanması, sivil ölümleri veya su sırasında beklerken ölen dört sivile dair hiçbir haber çıkmadığını da söyledi.

Oleksandra, Rusya’daki Popüler TV kanallarında Ukrayna’da sivilleri Rus ordusunun deği canlı kalkan olarak kullanan Ukrayna milliyetçilerinin tehlikeye attığı görüşünün işlendiğini belirtti.