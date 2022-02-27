Harkov’da mahsur kalan Türk öğrencinin röportajı sırasında patlama

Rus birliklerinin sabah saatlerinde girdiği Harkov’da mahsur kalan Türk vatandaşı öğrencinin bulunduğu bina televizyon röportajı sırasında bir patlamanın etkisiyle sarsıldı.

Görsel: NTV

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşlarının bekleyişi sürüyor. Öğrenciler ve iş insanlarının yansıra turist olarak Ukrayna’da bulunanlar da bir an önce tahliye edilmeyi bekliyor.

Harkov’da mahsur kalan öğrencilerden Sultan Dikeç, NTV’den Yağız Şenkal’a konuşurken bulunduğu bina, büyük bir patlamanın etkisiyle sarsıldı.

Dikeç, koşarak sığınak olduğu anlaşılan bir yere koşarak indi. Öğrenci, tahliyelerin sadece belli bir noktadan gerçekleştiğini bildirdi.