Hamileyken ‘corona’ya yakalanan öğretmen ve bebeği kurtarılamadı

Trabzon’da, Covid-19’a yakalanınca sezaryenle alınan kız bebeği kurtarılamayan 35 yaşındaki öğretmen Neslihan Mermertaş Karaağaç, yaşamını yitirdi.

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Akçaabat ilçesindeki Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve 2’nci kez anne olmaya hazırlanan, beş aylık hamile Neslihan Mermertaş Karaağaç bir ay önce corona virüsüne yakalandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedaviye alınan Karaağaç’ın bebeği iki hafta önce sezaryenle alındı. Kuvöze konulan bebek tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, sağlık durumu ağırlaşan Karaağaç’ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürdürüldü.

Dün akşam durumu kötüleşen Neslihan öğretmen hayatını kaybetti. Neslihan Mermertaş Karaağaç’ın cenazesi, bebeğinin de defnedildiği ilçedeki mezarlıkta bugün toprağa verildi.