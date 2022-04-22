Hamileyken bulantı nedeniyle işe gidemediği için kovulan kadına tazminat

Britanya’da, hamileyken mide bulantısı nedeniyle işe gidemediği için kovulan kadın 185 bin sterlin (3,51 milyon lira) tazminat kazandı.

Fotoğraf:www.womensweb.in (temsili)

Preston’daki mühendislik firması James Fisher Nuclear’da kontrol mühendisi olarak çalışan Rachel Richardson, Nisan 2019’da sabahları sık olan bulantıları ve doktor kontrolü nedeniyle dokuz gün işe gidemedi. Bu sırada bazı toplantılara katılamadı.

İşe gittiğinde yöneticisi Alistair McCormick, sekiz aydır çalıştığı şirkette, ondan beklenen hedeflere ulaşamadığı için işine son verildiğini söyledi. Çalışma arkadaşlarının onunla ilişkisinin gergin olduğunu söylediklerini, yerine çalışmak istemediklerini söyledi.

Mart 2019’da hamile kaldığını öğrenen ve hemen şirket yönetimiyle durumu paylaşan Richardson hukuki mücadele başlattı.

Richardson işe gidemediği günlerde yöneticilerine e-posta yollayarak haber verdiğini, haksızlığa uğradığını savundu. İşe gelmemesinin hamilelikten kaynaklı şikayetler nedeniyle olmadığını iddia eden işyeriyse bunu kanıtlayamadı.

Richardson’ın haksız yere işten atıldığına ve hamileye karşı ayrımcılık yapıldığına karar veren mahkeme maddi kayıp ve yaşadığı travmaya karşılık tazminat ödenmesine hükmetti.