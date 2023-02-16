Haluk Levent 500 bin TL bağışladı: TV’ye bağlanmak istedim ama olmadı

Deprem bölgesine yaptığı yardımlar sonrası hedef gösterilen Ahbap’ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, ‘Türkiye Tek Yürek’ ortak yayınına bağlanamadığını belirterek 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

Fotoğraf: Ahbap

İlk günden itibaren deprem bölgesinde yardım organizasyonlarını sürdüren Ahbap Derneği, iktidar çevresinin organize saldırılarının hedefinde. Rekor bağış toplayan dernek, geçtiğimiz günlerde AFAD’a bağış çağrısı yapmıştı.

Dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Ancak ilk günlerden beri bölgede olan ve yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent ”TV’ye bağlanmak istedim ama olmadı” diyerek 500 bin TL bağışladığını açıkladı.