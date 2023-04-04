Halka arzlar için 10 yıl öncesinden uyarı: 17 şirket iflas etti

Borsa İstanbul’da halka arz fırtınası devam ediyor. Ancak uzmanlar, 2010-2014 arasında da benzer bir sürecin yaşandığını ve halka açılan 117 şirketin 17’sinin iflas ettiğini bildiriyor.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de bu tablo devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğunluğunu halka arz hisseleri oluşturuyor.

Halka arz hisselere ocak başındaki tavanlar sonrası açığa satış yasakları gelmiş ve SPK da bazı önlemler almıştı.

Geçen hafta da SPK, halka arzlara gelen yoğun talebe işaret ederek, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla yeni kararlar aldı.

Halka arzlarla ilgili uzmanların uyarılarıysa devam ediyor.

Habertürk’ten Rahim Ak, şimdiki halka arz fırtınasının bir benzerinin 2010-2014 arasında yaşandığına dikkat çekerek, sonuçların yatırımcı için iyi olmadığını söyledi.

Buna göre 2010-2014 arası gerçekleşen halka arz furyasında halka açılan 117 şirketin 17’si iflas etti. Aradan 10 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen geri kalan 98 şirketten 36’sının getirisi enflasyonun çok altında kaldı. 41 şirketin getirisi endeksi yakalayamadı.

Diğer yandan iyi örnekler var. 2013’te halka arz edilenler başta olmak üzere Teknosa, Tümosan, Jantsa, Orge Elektrik, Koza Altın, Aksa, Gözde Girişim gibi şirketlerin getirileri yüzde bini geçti, enflasyonu katladı. En yüksek getiriyi 2014’te halka arz edilen Politeknik Metal yüzde 28 bin ile sağladı.