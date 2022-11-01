Halit Yerebakan: Kalp sağlığını iyileştiren değişiklikler bilişsel gerilemeyi yavaşlatıyor

Kalbimiz ne kadar iyiyse beynimiz o kadar iyi olur. Araştırmalar da bu tezi doğruluyor. İnsanlar yaşamlarında, Akdeniz diyeti uygulamak, daha fazla egzersiz yapmak ve kilo vermek gibi kalp sağlığını iyileştiren değişiklikler yaptıklarında bilişsel gerilemeye bağlı değişiklikler yavaşlayabiliyor.

Beyin damarlarındaki tıkanma veya beyne giden kan akışının yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkan beyin hasarları vasküler demans olarak adlandırılır. Alzheimer ve vasküler demansın altta yatan farklı nedenleri olsa da belirtileri, görünümü ve tedavisi açısından çok fazla ortak noktası var.

Alzheimer hastalığı demansın en yaygın ve en iyi bilinen şekli olarak ortaya çıkar. Hafıza kaybı, problem çözme güçlükleri, ani ruh hali veya kişilik değişiklikleri ile kendini gösterir. Araştırmalara göre Alzheimer hastalığı olan kişilerin yarısından fazlasında bir veya daha fazla demans türü görülüyor, çoğunlukla da vasküler demans.

Halit Yerebakan’ın yazısı