Halit Yerebakan: Depresyon mevsimi başladı

Yapraklar renk değiştirmeye, kalın kıyafetler dolaplardaki yerlerini almaya başladığından beri birçok insanın ruh hali de değişmeye başladı. Güneş ışığının daha az kendini göstermesi, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmeyi teşvik ediyor. Erken saatlerde eve kapanmak bazıları için ‘mevsimsel duygu durum bozukluğu’ belirtileri ile sonuçlanabiliyor. Mevsimsel duygu durum bozukluğu, mevsimsel depresyon olarak da tanımlanabilir. Bu bozukluğu yaşayan kişiler günlük rutin işlerini yürütemeyecek kadar enerjisiz hissedebilir, sosyal hayattan kendini soyutlayabilir veya konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Sıcak havaları ve gün ışığını özlemekten öte depresyon benzeri belirtiler gösteriyorsanız mevsimsel duygu durum bozukluğu ile uğraştığınızı söylemek mümkün. Depresyondan farklı olarak mevsimsel duygu durum bozukluğu genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ortaya çıkar, yaz mevsimi başlangıcına kadar devam edebilir. Araştırmalara göre bu durumu tetikleyen birincil neden insanların gün ışığındaki azalmaya verdiği tepki.
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