Halfeti’ye özgü Mezopotamya sümbülü koruma altına alınacak

Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi, sadece Fırat Nehri kenarındaki sınırlı bölgede yetişen Mezopotamya sümbülünü koruma altına alacak.

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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013’te ‘sakin şehir’ ağına dahil ettiği Halfeti, doğal olarak yetişen kara gül ve yeşil gülün yanısıra Mezopotamya sümbülüne de ev sahipliği yapıyor.

Alman eczacı ve bitki toplayıcısı Paul Sintenis tarafından ilk kez 1888’de Halfeti’de toplanan, 1977’de ‘Speta’ isimli yabancı bir araştırmacı tarafından bilim dünyasına tanıtılan bitki, 2004’te Harran Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan tarafından 116 yıl sonra yeniden tespit edildi.

Şiirlere konu olmuş

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, divan edebiyatı şiirlerine de konu olan ve ilkbaharda sınırlı bir bölgede yetişen bitkinin dünyada sadece Halfeti’de yetiştiğini anlatarak şunları söyledi: “Mezopotamya sümbülüne dikkat çekmek amacıyla geçen ay Koku Festivali düzenledik. Festival kapsamında 6 kilometrelik bir parkuru yürüyerek bölgedeki endemik bitkileri görmeye ve görüntülemeye çalıştık. Parkurun sonunda da kısıtlı bir alanda yetişen Mezopotamya sümbülünü festivale katılan 250-300 kişilik grubumuz görme imkanına sahip oldu.”

Tescil başvurusu

Bitkinin bulunduğu alanı koruma altına almak için ilgili gerekli kurumlarla irtibata geçtiklerini belirten Albayrak şöyle devam etti: “Türün korunması için Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’yla görüştük. Yetiştiği alanı koruma alanı ilan edip hem bu türün korunması, yok olmaması hem de turistlerimize bu türün korunaklı bir şekilde gösterilmesiyle alakalı çalışıyoruz. Sadece Mezopotamya sümbülü değil, dünyada sadece Halfeti’de yetişen kara gül ve yeşil güle de dikkati çekmekteyiz. Bu kapsamda Mezopotamya sümbülünün coğrafi tescil işaret belgesiyle tescil edilmesine yönelik başvurduk, en kısa sürede sonuç bekliyoruz.”