Hakkı Yalçın: Yedi maç arka arkaya kazanmakla şampiyon olunmuyor

Bazıları soruyor, “Fenerbahçe bu sezon şampiyon olabilir miydi?” diye. “Hayır” diyorum, “Çünkü dört sezondur göreve başlanan teknik direktörle ligi bitiremeyen bir takımın şampiyon olması mümkün değildir.” Nedenleri sorgulamadan sonuca gidilmez!

Sezon sonunda hırsı ve kazanma duygusu ayaklanan takım alkışlandıysa birçok maçta neden buharlaştığının sorgusu da yapılmalı. Çünkü istikbalin sebebidir istikrar! Yedi maç arka arkaya kazanmakla, 20 puanlık farkın bir kısmını kapatmakla şampiyon olunmuyor. Teknik direktör öğüten değirmen olmakla şampiyon olmak arasında yürekli bir yolculuk farkı varsa, onu da yönetimiyle teknik kadrosuyla ve oynadığı futbolla sadece Trabzonspor göstermiştir.

Hakkı Yalçın’ın yazısı