Hakkari’de yaralı halde bulunan ayı tedavi için Van’a gönderildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yaralı halde bulunan ayı, tedavi için Van’a gönderildi.
AA’nın haberine göre Narlı köyünde yaralı bir ayı gören çevre sakini Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne haber verdi.
Köye giden DKMP ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iğneyle uyuşturdukları hayvana müdahale etti.
Yaralı ayı tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.
Veteriner hekim Mehmet Yıldız, ayının tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağını söyledi.