Hakkari’de yaralı bulunan akbabalar Van’da tedavi ediliyor

Hakkari’de yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki küçük akbaba ile kızıl akbaba, Van’da tedaviye alındı.

Fotoğraflar: AA

Hakkari’nin Berçelan Yaylası’nda çevre sakinlerinin bulduğu akbabalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince Van’a götürüldü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilen küçük akbabanın kanadının kırık olduğu, kızıl akbabanın da bitkin düştüğü tespit edildi.

Tedavi işlemlerinin ardından merkezin bahçesine bırakılan ve bakımları yapılan kuşlar, iyileştikten sonra bulundukları yerde doğaya salınacak.

Fotoğraflar: AA

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasında yaralı bulunan tüm kanatlı hayvanların bakımını yaptıklarını söyledi.

‘Doğanın çöpçüleri’

Bu yıl Hakkari ve çevresinde yaralı bulunan küçük akbaba, kızıl akbaba, kara akbaba ve sakallı akbabalardan oluşan altı akbabayı tedavi ettiklerini belirten Aslan şöyle devam etti:

”Araştırmalarımıza göre leşlerin çoğaldığı yaylaları akbabalar yurt edindi. Akbabalar koloniler halinde görülebilmekte. Bitkin düşen hayvanlar bize getiriliyor. Akbabalar doğanın çöpçüleridir. Doğayı temizlerler. Böylece salgın hastalıkların yayılmamasında büyük rol oynarlar. Leşleri hemen ortadan kaldırarak etrafa mikrop saçmasını engelliyorlar. ”

Doğayı ve canlıları korumanın önemini vurgulayan Aslan, iki akbabanın durumunun her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.