Hakkari’de sel sularına kapılan yaklaşık 500 koyun hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünün Dereiçi mezrasında meydana gelen selde 500 civarında koyun hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki yaylada berivanların süt sağımı esnasında aniden başlayan sağanak sele dönüştü. Yayladakiler kaçarak sel bölgesinden uzaklaştı, otlatılan hayvanlar ise suya kapılarak öldü.

AA’nın aktardığına göre Kısıklı Köyü Muhtarı İkram Mıhçı hayatını kaybeden koyun sayısının yaklaşık 500 civarında olduğunu söyledi. Mıhçı, herkes zararların giderilmesi için çalışma başlattığını ancak köylülerin mağdur olduğunu aktardı.

Bazı kişilerin da o saatte koyun sağmaya geldiğini anlatan Avcı, “Bir sürü küçükbaş hayvanımız sele kapıldı. Bazılarını kurtardık. Suya kapılan, çamurun içinde kaybolan bir sürü hayvanımız var” dedi.

Esendere beldesinde de sel

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, öğleden sonra başlayan yağışın bazı mahalle ve köylerde sele dönüştüğünü söyledi.

Yılmaz Mahallesi ile güllüce ve soğanlı köylerinde taşkının yaşandığını ifade eden Büyüksu, şunları söyledi: “Burada çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Belediye olarak hemen harekete geçtik. Selden dolayı kapalı olan bütün yolları onardık. Yaylada mahsur kalan berivanlarımızı kurtardık. Ekili alanlarımız tarla ve bahçeler ve bazı ahırlar zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok.”