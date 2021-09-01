Hakim, Covid-19 hastasına at ve ineklerde kullanılan parazit ilacı uygulanmasına karar verdi

ABD’de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören eşine at ve ineklerde kullanılan parazit ilacı ivermectin uygulanmasını isteyen kadın hastane reddedince mahkemeye başvurdu.

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Ohio eyaletindeki Butler bölgesinde görev yapan hakim Gregory Howard tartışmalı bir karara imza attı.

Dava dosyasına göre temmuz ayında Covid-19’a yakalanan 51 yaşındaki Jeffrey Smith yoğun bakımda tedaviye alındı. Yapay komaya alınan eşi için ivermectin kullanılmasını isteyen ve başka bir doktora reçete yazdıran Julie Smith’in bu talebi hastanedeki doktorlar tarafından kabul edilmedi.

‘Kullanmayın’ uyarısı yapılmıştı

Ivermectin at ve inek gibi hayvanlarda paraziti önlemek için kullanılan bir ilaç. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta söz konusu ilacı Covid-19’u tedavi etmek ya da önlemek için kendi kendine kullanıp hastaneye kaldırılan vakaların artması üzerine bir uyarı yayınlamıştı. “Siz inek değilsiniz, at değilsiniz. Kullanmayı bırakın” mesajıyla yayınlanan uyarıda ilacın insan sağlığı için zararlı olabileceği açıklanmıştı.

“Eşim ölümün eşiğinde” diyen kadın, kocasının başka bir seçeneği olmadığını öne sürerek ilacın kullanılmasını talep etti. Hakim hastaya üç hafta boyunca 30 miligram ivermectin uygulanmasına karar verdi. Kararın gerekçesi ise açıklanmadı.

Söz konusu ilacın Covid-19’u önlemede ya da tedavi etmede etkinliğini değerlendiren bazı önçalışmalar mevcur. Ancak henüz işe yaradığı sonucuna varan bir çalışma yok. Konuyla ilgili en büyük araştırmalardan biri ay başında ilacın etkisiz olduğu sonucuna varıldığı için durduruldu.