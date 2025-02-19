Hak-İş belirlenmesinden iki ay sonra asgari ücreti tartışmaya karar verdi

Hak-İş Konfederasyonu, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücreti tüm yönleriyle masaya yatırmaya karar verdi.

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24 Aralık 2024’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak duyurmuştu.

Hak-İş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle 24 Şubat 2025’te ‘Hukuki, Ekonomik ve Sosyal Boyutuyla Asgari Ücret Sempozyumu’ düzenlemeye karar verdi. Sempozyumda 2025 için belirlenen asgari ücretin, sosyal taraflar ve akademisyenlerce tartışılacağı belirtildi.

’50 yıldır bu sorunu çözemedik’

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, minimum ücret olması gereken asgari ücretin zaman içerisinde geçim ücretine dönüştüğü vurguladı. Arslan, Türkiye’de çalışanların yarısına yakının asgari ücret ya da asgari ücrete komşu ücretle çalıştığını söyledi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışı yetersiz bulduğunu belirten Arslan şöyle konuştu:

* Sempozyumda, mevcut asgari ücret rakamı başta olmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik yapısı, asgari ücretlilerin durumu ve asgari ücretin diğer ücretler üzerindeki etkisi gibi tüm başlıklar konunun sosyal tarafları ve akademisyenlerce tartışılacak.

Mahmut Arslan.

* Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısında ciddi sorun var. 50 yıldır bu sorunu çözemedik. Komisyonda çalışanları temsil eden TÜRK-İŞ, bu yapının sağlıklı bir asgari ücret belirleyemeyeceğini ifade ederek çekildi. Artık bu konuda yeni bir döneme girildi. Düzenleyeceğimiz sempozyumda tüm bunları konuşacağız.