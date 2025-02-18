AKP'den asgari ücrete ilave zam yanıtı: İlk anda mutluluk, gelecekte mutsuzluk yaşatır

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, asgari ücrete ilave zam olmayacağını söyledi ve ekledi: “İlk anda mutluluk, gelecek süreçlerde mutsuzluk yaşatır.”

Fotoğraf: AA

Kanal 7’de ‘Başkent Kulisi’ programına konuk olan Elitaş’a emekli ve asgari ücretliye 2025’te ilave zam yapılıp yapılmayacağı soruldu. Elitaş’ın yanıtı şöyle oldu:

‘22 bin 104 lira 2025’in sonuna kadar devam edecek‘

“Asgari ücret görüşmeleri yılda bir kere yapılıyor. 22 bin 104 liralık asgari ücret 2025’in sonuna kadar devam edecek. Emeklilerle ilgili kanundaki düzenleme çerçevesinde devam edecek. Baskılar sonucunda bir şey yaptığınız takdirde cebimize giren parayı artırmasına rağmen refah seviyemizi hızlı bir şekilde aşağı düşürür. Enflasyonun kontrol edilebilir seviyeye gelmesiyle birlikte bu iyileştirmeler de refahın kalıcı olmasını sağlar.

’10 bin lira zam yaptığınızda ‘7 bin lirasıyla tasarruf edeyim’ demez’

Diyelim ki; 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yaptığınızda bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış, eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gideceğinden dolayı mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru ve refah seviyesini ilk anda mutluluk yaşatır ama gelecek süreçlerde mutsuzluk yaşatır.

Enflasyonun düşmesiyle birlikte normal şartlarda iyileşmenin dağıtılması gerekir. İyileşmeyi o şekilde dağıtmadığınız halde dengeyi bozmuş olursunuz.“



