Hafta sonu İstanbul ve Ankara dahil yurt genelinde sağanak bekleniyor

Hafta sonu İstanbul, Ankara ve izmir başta olmak üzere yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak.

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Kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar yer yer mevsim normalleri altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre bugün Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yağış bekleniyor.

Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hafta başından itibarense yağışlı sistem doğuya hareket edecek. Pazartesi iç ve doğu bölgelerde, salı ve çarşambaysa sadece doğu bölgelerde yağış bekleniyor.

Üç büyük kentte hava durumu

Ankara’da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kentte en yüksek hava sıcaklıkları 19 ila 20 derece olacak. Gelecek hafta ortasına doğru sıcaklar 25 derecenin üzerine çıkacak.

İstanbul’da hava çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu olacak. Cumartesi ve pazarsa kısa süreli yağış geçişleri görülecek.

İstanbul’da sıcaklıklar en çok 23 dereceye çıkacak. Sıcaklığın gelecek hafta itibarıyla kademeli artması bekleniyor.

İzmir’deyse hava çoğunlukla parçalı bulutlu. Cumartesi kısa süreli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte sıcaklıklar 28 ila 30 derece civarında olacak.