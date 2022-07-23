Haberimizin sansürlendiğini duyurduğumuz haber de sansürlendi!

Diken’in İzmir merkezli Sintan A.Ş.’yle hukuka uygun olmayan bağlarının bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikayet edilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek hakkındaki haberinin, yayına girmesinden iki gün sonra Şimşek’in başvurusuyla erişime engellenmesi haberine de sansür geldi.

Diken’in sansürü duyurduğu haber.

Bilal Çelik imzalı haberde Vali Şimşek hakkındaki iddialar arasında, nüfuzunu kullanarak Sintan A.Ş.’ye milyonlarca liralık hibe ve destek sağlama, kendisini Aydın Kuşadası’nda beş yıldızlı otelde ağırlayan Sintan A.Ş. yöneticisi Kenan Mazıcı’nın yüksek alkol nedeniyle el konan ehliyetinin iadesi için özel çaba harcama, görev dışı yardımları ‘kamufle etmek’ için hastaneye 150 bin TL’lik bağış yaptırmanın yer aldığı yazıyordu.

Haberde, şikayet dosyasında Niğde’nin Bor ilçesi kaymakamı Mehmet Yavuz’unsa söz konusu iddiaları sormak için Vali Şimşek’i arayanlara kendisini ‘hukuk danışmanı’ olarak tanıttığının yer alması da kaydedilmişti.

Sivas Valisi Şimşek’in başvurusuyla Sivas 2’nci Sulh Ceza Hakimliği haberin erişime engellenmesine karar verdi. Kararda ayrıca Diken’in ve muhabirimiz Bilal Çelik’in haberle ilgili Twitter paylaşımlarının kaldırılması da talep edilmişti.

Ancak bu engelleme haberine de sansür geldi. Diken’in ”‘Sivas valisi, İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi’ haberimize jet hızıyla sansür!” haberi de Şimşek’in talebiyle Sivas 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından sansürlendi.