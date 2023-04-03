H. Bader Arslan: Mevduat faizi 20 yıl önceki seviyeye döndü

2021 Eylül’ünden itibaren Merkez Bankası, politika faizini ısrarla aşağı çekerken, bir yanda kurlar ve enflasyon sıçradı, diğer yanda ise piyasa faizleri hem kredi hem mevduat tarafında yükseldi.

TCMB verilerine göre, tüm bankacılık sisteminde en yaygın tercih edilen vade olan 1-3 ay arası (32-90 gün) mevduatın fiili ortalama faizi yüzde 28’in üzerine çıktı. Ortalamanın yüzde 28 olması, çok daha yukarısında oranlar olduğunu da gösteriyor. Nitekim mevduata yüzde 30 ve üzerinde faiz verilen çok sayıda örnek var. Mart sonu itibarı ile mevduat faizi, 20 yıl önceki seviyesine geri dönmüş durumda ve yakında bu yükselişin sona ereceğine yönelik bir işaret yok.

H. Bader Arslan’ın yazısı