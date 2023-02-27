H. Bader Arslan: FED faiz beklentileri

Faiz artışları ABD’de enflasyonun yönünü aşağı çevirdi ancak onu henüz uysallaştıramadı. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Kasım ve Aralık ayı tüketici enflasyonu verileri yukarı yönlü revize edildi. Ocak ayı verileri ise beklentilerin üzerinde geldi. Diğer yandan istihdam verisi de beklentilerin üzerinde geldi. Yani faiz artışına ve ekonomide kademeli yavaşlamaya rağmen, piyasa güçlü şekilde istihdam yaratmaya devam ediyor.

Bütün bunlar olmadan önce yapılan son faiz toplantısına yönelik tutanaklar pek çok FED üyesinin 25 baz puanlık artıştan, birkaç tanesinin ise 50 puanlık artıştan yana olduğunu gösteriyordu. Yukarıdaki gelişmeler, artık daha büyük adımlarla ya da daha uzun sürecek bir artış döngüsü ile yani faiz kararları alınabileceğini gösteriyor. Nitekim yakın zamana kadar hemen herkes FED’den bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık bir artış bekliyorken, son birkaç haftada 50 baz puanlık artışa şans verenlerin oranı artmaya başladı.

H. Bader Arslan’ın yazısı