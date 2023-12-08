Guyana ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu beş askerin hayatını kaybettiği, iki askerin yaralandığı bildirildi.

Guyana ordusundan yapılan açıklamada, Venezuela sınırına yakın bir yerde içindeki yedi kişiyle kaybolduğu belirtilen helikopterin enkazına ulaşıldığı kaydedildi.

Enkazın Venezuela sınırına yaklaşık 48 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunduğu ifade edilen açıklamada, helikopterdeki beş askerin öldüğü, iki askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, helikopterin rutin faaliyetleri esnasında düştüğü ve kazanın nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yaralı askerlerin durumuna ilişkin Guyanalı yetkililerden henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Yerel basında çıkan habere göre, helikopterde herhangi bir saldırı izine rastlanmadı.

Genelkurmay Başkanı Omar Khan, dün yaptığı açıklamada, orduya ait ve içinde 7 kişinin olduğu GDF Bell-412 tipi helikopterin Venezuela sınırı yakınında kaybolduğunu duyurmuştu.

Esequibo ihtilafı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana’nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana’nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana’nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Bağımsızlığını 1966’da kazanan ve 1970’te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, o dönem Esequibo’nun kendisine ait olduğunu resmen ilan etmişti.

​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana’nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri’nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Venezuela hükümeti, 1899 Paris Tahkim Kararı’nın hükümsüz olduğunu ve 1966 Cenevre Anlaşması uyarınca bölgenin ülke topraklarına dahil edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.​​​​​​​