Guy Ritchie ve Tom Hardy yeniden buluşuyor: 'MobLand'dan ilk fragman

İngiliz yönetmen Guy Ritchie ve ünlü oyuncu Tom Hardy gangster dizisi ‘MobLand’de buluşuyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Fotoğraf: Paramount+

‘Ateşten Kalbe’, ‘Akıldan Dumana (Lock, Stock and Two Smoking Barrels)’, ‘Kapışma (Snatch)’, ‘The Gentlemen’ ve ‘Gayribeyefendi Savaş Dairesi (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)’ gibi filmleriyle Guy Ritchie bu kez MobLand dizisiyle sahne çıkıyor.

Tom Hardy ve Helen Mirren gibi yıldız isimleri kadrosunda barındıran MobLand, Londra merkezli İrlandalı bir suç ailesini merkezine alıyor.

Guy Ritchie ve Tom Hardy

İlk fragmanı yayınlanan dizinin başrol oyuncusuysa İrlandalı aktör Pierce Brosnan.

Independent‘in aktardığına göre Brosnan ilk fragmanda “Adım Conrad Harrigan. Aile babasıyım. Ve eğer aileme zarar verirsen, dua etmeye başlasan iyi olur” diyor, ardındansa bir ev patlıyor.

Paramount+’ta 30 Mart’ta prömiyer yapacak dizide ayrıca Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan ve Emily Barber gibi isimler de var.

Başlangıçta ‘The Donovans’ adıyla geliştirilen dizi, Showtime’ın popüler yapımı Ray Donovan’ın Britanya’da geçen bir yan hikayesi olarak tasarlanmıştı. Ancak zamanla bağımsız bir gangster dizisine dönüştürüldü.

Tom Hardy ve Guy Ritchie daha önce İngiliz yönetmenin ‘RocknRolla’ adlı suç ve komedi filminde bir araya gelmişlerdi.