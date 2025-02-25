Andor'un ikinci sezonundan ilk fragman

Disney+, Star Wars evreninin (Yıldız Savaşları) sevilen dizisi Andor’un ikinci sezon ilk fragmanını paylaştı.

Fotoğraf: Disney+

Yeni sezonda Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller ve Forest Whitaker gibi isimler rol alıyor.

İlk üç bölüm, Türkiye’de 23 Nisan’dan itibaren Disney+’ta yayınlanacak. Sonrasında her hafta bir bölüm yayına girecek.

12 bölümlük sezon, her biri üçer bölümden oluşan dört kısma ayrılacak.

Eleştirmenlerin beğenisini kazanmış dizi geri dönüyor.



Star Wars orijinal dizisi #Andor 2. sezonuyla 23 Nisan’da Disney+’ta. pic.twitter.com/zHTzs7BvCf — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) February 24, 2025

Disney+ ikinci sezonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İkinci sezonda karakterler ve aralarındaki ilişkiler giderek daha da derinleşecek; savaşın gölgesi yaklaşırken Cassian, İsyan Hareketi’nin kilit isimlerinden biri haline gelecek. Herkes sınanacak ve riskler arttıkça ihanetler, fedakarlıklar ve çatışan çıkarlar daha da keskinleşecek.

Fragmanda, Rogue One’da 55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Ben Mendelsohn’ın canlandırdığı Orson Krennic karakterinin dönüşü dikkat çekiyor. Ayrıca hayranların favori droidi K-2SO da Alan Tudyk’in sesiyle yeniden izleyiciyle buluşuyor.”

Dizinin yaratıcısı Tony Gilroy’sa ikinci sezonla ilgili şu yorumu yaptı:

“Andor’u yapmanın en heyecan verici yanlarından biri, hikayenin geniş ölçeği ve tanık olduğumuz karakter çeşitliliği: Sıradan insanlar, İmparatorluk yöneticileri, tutkulu devrimciler… Hepsi de epik kararlar veren, korkutucu sonuçlarla yüzleşen gerçek insanlar. Cassian’ın yolculuğu hikayemizin kalbi ve omurgası ancak diziyi özel kılan şey bir bütün olarak tüm karakterler. İkinci sezonda izleyicileri nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum.”