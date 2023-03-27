Güven Gürkan Öztan: Türkiye tarihinin en gerici ittifakına karşı

Bu kadar gerici bir blok karşısında muhalefet rahat kazanır sonucuna varmak mantığa uygun gibi görünse de çok farklı dinamikleri içeren seçim süreci sürekli müteyakkız olmayı ve doğru adımlar atmayı gerektiriyor. Doğru adımların başında iktidarın manipülasyonlarını boşa düşürecek bir birlikteliğin muhafaza edilmesi geliyor. 15 Mayıs sabahında değişim başlayacaksa bunun yolunun hem cumhurbaşkanlığını hem de parlamentoda çoğunluğu kazanmaktan geçtiği unutulmamalı.

Parlamento üstünlüğünü elde edecek çok iyi düşünülmüş bir mutabakatın derhal nihayete erdirilmesi gerekiyor. İktidar bloku dışındaki tüm ittifaklar, en çok vekil çıkarak formül üzerinde kendi içinde anlaşmak zorunda. İkinci olarak kararsızları ve tepki oylarını muhalefet lehine çekecek bir söylemin tüm liderler tarafından benimsenmesi elzem. Üçüncü önemli nokta milletvekili aday listeleri açıklandıktan sonra oluşabilecek türbülansı ustalıkla dindirerek sahadaki çalışmaları en üst seviyeye çıkarabilmek, sandık güvenliğini bu çalışmaların doğal bir parçası haline getirebilmek. Seçime bu kadar az zaman kalmışken kim en az hatayı yaparsa ipi o göğüsleyecek.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı