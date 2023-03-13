Güven Gürkan Öztan: Muhalif görünüp iktidarın ekmeğine yağ sürenler

Cumhurbaşkanlığı seçiminde söz konusu gücün tek adam rejimini ortadan kaldırmak için el ele vermesi, adalet ve özgürlük taleplerini içeren toplumsal özgüveni birlikte büyütmesi 15 Mayıs sabahı yeni bir ülkenin inşasına kapıyı aralayacak.

Öte yandan “muhalif” görünen ama kritik anlarda takındıkları tutumla iktidarın ekmeğine yağ sürme potansiyeli olan zevatın yaptıkları gözümüzden kaçmasın. Popülizmin her rengi iktidarın yarattığı çürümenin içinde kendine beslenecek kaynak buluyor. Kimi gençlere ulaşmak bahanesiyle depremin acısını hiçe sayan kampanya örgütlüyor kimi arkaik bir ulusalcılığı diriltmeye çalışıyor. Hal böyleyken sosyalistlerin bir yandan iktidarı yenmek diğer yandan kendi ilkelerine sarılarak ve toplumla bağını kuvvetlendirerek mevcut değişim talebinin çalınmasına engel olmak gibi bir ödevleri var. Bu sorumluluğun altından ancak birlikte kalkabiliriz.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı