Güven Gürkan Öztan: 2002 sonrasında kurulan yeni hegemonya köklerinden sarsılıyor

Yoksullaşma derinleştikçe kitlelerin iktidardan uzaklaşma eğilimi de hız kazanıyor.

Saray rejimi, yoksullaşmayı ‘yönetecek’ kabiliyete sahip olmamasının yanı sıra iktidar kliklerini ve sermaye fraksiyonlarını bir arada tutma özelliğini de yitiriyor.

Kısacası 2002 sonrasında kurulan yeni hegemonya köklerinden sarsılıyor.

İslamcı kanat, son raunda adım adım yaklaşıldığını fark ettikçe elindeki tüm kozları masaya sürmeye hazırlanıyor.

Amaç Cumhur ittifakının dışında kalan İslamcıları çeşitli vaatlerle iktidara eklemlemek.

Türkiye toplumunun büyük bir bölümü gerçek bir hesaplaşmanın, arınmanın düşünü kuruyor.

Öyle göstermelik birkaç kişinin değil, tüm suç ortaklarının adil bir biçimde yargılanmasını arzuluyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı