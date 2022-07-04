Gürcistan’da ‘hükümet istifa’ çağrıları

Gürcistan’da hükümete karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. 3 Temmuz Pazar günü düzenlenen gösteride ‘hükümet istifa’ çağrıları yapıldı. Halk, Avrupa Birliği’nden aday ülke statüsü alamadığı için hükümete karşı öfkeli.

Fotoğraf: Twitter

Rusya’nın saldırısı başladıktan dört gün sonra Ukrayna, Ukrayna’dan hemen sonra da Moldova ve Gürcistan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine başvurmuştu. Başvuruları değerlendiren AB, 23 Haziran’da Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü verirken Gürcistan’a vermemişti.

AB’nin açıklamasından üç gün önce yani 20 Haziran’da, 120 bin kişinin katılımıyla Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te AB üyeliğine destek yürüyüşü düzenlenmişti. Dün de, AB aday ülke statüsü alamadığı için Gürcistan hükümetine karşı protesto gösterileri vardı. 35 binden fazla kişi parlamento binasının önünde toplandı ve ana yolları trafiğe kapattı.

İktidar partisi, muhalefeti ‘hükümeti devirmek için’ protesto organize etmekle suçladı. 20 Haziran’daki yürüyüşe hem iktidar hem muhalefetten destek gelmişti.