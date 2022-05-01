Güray Öz: Söz-yazı düzeyinde muhalefetin tümüyle susturulmak isteneceği gözle görülebiliyor

Gezi kararı İstinafta onaylanır; Yargıtay, bu açık hukuksuzluk aynı zamanda yasaları, usul yasalarını dikkate almayan karar karşısında nasıl bir tutum takınır bilemiyoruz. Doğal olanı alt mahkeme kararının hızla bozulması, tutukluların özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Gezi davasındaki hukuksuzlukların bir tür ön denemesi sayılabilecek Cumhuriyet davasındaki hukuksuzlukları hep birlikte göğüslediğimiz arkadaşlarımızdan Murat Sabuncu durumu ‘ağırlaştırılmış karanlık’ olarak tanımladı.

Öyledir; karanlık gittikçe koyulaşacak gibi görünüyor. Muhalefet partilerinin, üyelerinin, yandaşlarının, grupların, demokratik hareketlerin, kitle örgütlerinin doğrudan kendilerine, varlıklarına yönelen tuzaklarla dolu bu koyulaşmaya karşı nasıl bir tutum alacaklarını merak ediyoruz. Söz-yazı düzeyinde muhalefetin tümüyle susturulmak isteneceği gözle görülebiliyor. Etkili bir itirazın ise denenmiş kuralları var; yalnızca siyasi hedefi gözden kaçırmayan, provokasyonlara kapalı, kitlesel ve demokratik eylemler yolu açabilir, değişimin kapısını aralayabilir.

Güray Öz’ün yazısı