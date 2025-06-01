Guns N'Roses Ahmet Minguzzi için anma videosu paylaştı

ABD’li rock grubu Guns N’Roses, Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için anma videosu paylaştı.

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24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

32 yıl aranın ardından yarın İstanbul’da konser verecek Guns N’Roses’ın Instagram hesabından Minguzzi için bir video paylaşıldı.

Videoda, orijinali ABD’li müzisyen Bob Dylan’a ait ‘Knocking on heaven’s door’ şarkısının grup tarafından yeniden yorumlanmış versiyonu yer aldı.