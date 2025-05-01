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Yaramazlara biraz batar!

Güneydoğu için toz taşınımı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu kentlerinde toz taşınımı ve fırtına bekliyor.

Fotoğraf: AA

Toz taşınımının ulaşımı, hava kalitesini, görüş mesafesini etkilemesi bekleniyor.


Bu nedenle düşme, çamur, yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

MGM’nin uyardığı kentler şöyle:

  • Elazığ
  • Tunceli
  • Bingöl
  • Şanlıurfa
  • Diyarbakır
  • Mardin
  • Batman
  • Siirt
  • Şırnak
  • Van
  • Hakkari
  • Bitlis

Toz taşınımının yarın (2 Mayıs) 21:00’e kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Fırtına uyarısı

MGM ayrıca Van, Hakkari, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak çevreleriyle Mardin’in doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekliyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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