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Yaramazlara biraz batar!

Güney Sudan'da gözaltı merkezinden 600 kişi kaçtı

Güney Sudan’da polis, ‘şiddet ve yağmalama’ olayları nedeniyle yakalanan 600 kişinin başkent Juba’daki askeri gözaltı merkezinden kaçtığını duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Polis Sözcüsü John Kassara Koang Nhial, kaçan suçlulardan 410’unun tekrar yakalandığını söyledi.


Sosyal medya kapatıldı

Güney Sudan, ‘şiddet ve yağma’ olaylarının ardından internet servis sağlayıcılarına en fazla üç ay süreyle sosyal medya platformlarına erişimi engelleme talimatı verdi.

Yayınlanan emir şöyle:

“Bu emirle kurum, tüm internet servis sağlayıcılarına 22 Ocak 2025 gece yarısından itibaren 90 günü aşmamak üzere tüm sosyal medya hesaplarına erişimi engelleme talimatı veriyor.”

Ülkede 16 Ocak’tan bu yana karışıklık sürüyor

Juba başta olmak üzere, 16 Ocak’ta Sudanlılara ait dükkanların yağmalandığı, tahrip edildiği ve 16 kişinin öldüğü olaylarda bazı evler de yakılmıştı.

Hükümet, 17 Ocak’ta ülke genelinde 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Öte yandan, Sudan ordusu 11 Ocak’ta, ülkenin tahıl ambarı olarak bilinen Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni’yi, 21 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri’nden (HDK) geri almıştı.

Sosyal medyada ordu mensuplarının ve müttefik güçlerin Güney Sudanlıları öldürdüğü iddia edilmişti

Ordu, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni’deki olayların münferit olduğunu ve durum hakkında soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

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