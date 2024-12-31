Sudanlı bakan Büşra: Sudan ve kıtlık kelimelerini yan yana getirmek tuhaf

Sudan Tarım Bakanı Ebubekir Ömer el-Büşra “Sudan ve kıtlık kelimelerini yan yana getirmek tuhaf” dedi.

Ebubekir Ömer el-Büşra. Fotoğraf: AA

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da Nisan 2023’ten bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki orduyla Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışma devam ediyor.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre çatışmalarda 12 binden fazla kişinin öldü, 33 binden fazla kişinin yaralandı.

Sudan’da nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi. 7 milyondan fazla kişiyse ülke içinde yerinden edildi.

‘Sudan ve kıtlık kelimelerini yan yana getirmek tuhaf’

Büşra, Anadolu Ajansı’na (AA) ülkesindeki gıda sorununu ve kıtlık yönündeki haberleri değerlendirdi.

Sudan’da tarıma uygun verimli arazinin tahminen 75 milyon hektar olduğuna dikkati çeken Büşra şunları söyledi:

* Sudan ve kıtlık kelimelerini yan yana getirmek tuhaf. Sudan her şeyden önce bir tarım ülkesi ve bunu sağlayan tüm unsurlara sahip.

Fotoğraf: BM

* Nil suyu için 18 milyar metreküp tüketim kotamız var. Yeraltı suyunu saymıyorum bile. Sadece Nuba Su Havzasında 4 milyar metreküp su olduğu tahmin ediliyor.

* Kıtlık olduğunu iddia eden kuruluşlar, geçen sezon Sudan’da eylül ve ekimde kıtlık olacağını iddia etmişlerdi ama bu da gerçekleşmedi. Aynı zamanda bu kuruluşlardan biri yanımıza gelerek mısır mahsulünü satın alma talebinde bulundu. Bir taraftan kıtlık ilan ediyorlar, diğer taraftan da bizden mısır alıyorlar.

* Savan bölgelerde yetişen mısırı, soğuk bölgelerde yetişen buğdayı da yetiştiriyoruz. Bütün bu gerçekler ortadayken Sudan ve kıtlık kelimeleri ilişkilendirilemez.

* IPC’nin kullandığı metodolojiye katılmıyoruz. Bu komiteyle birlikte çalışan bir grubumuz var. Komite, yayınlanan ortak rapora göre hareket etmeyerek yeni bir rapor hazırladı. Komite de raporu bize onaya göndermek yerine yayınladı ve haber ajanslarına sızdırdı. Raporu biz imzalamadan önce yayınladıkları için kabul edilemez.

IPC raporu

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 24 Aralık’taki raporuna göre Sudan eşi görülmemiş bir kıtlık krizinde.

Nüfusun neredeyse yarısına denk gelen 24,6 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşıyor.

Bu nüfusun 15,9 milyonunun ‘kriz’, 8,1 milyonunun ‘acil durum’, 638 biniyse ‘felaket’ kategorisinde.

Mayıs 2025’e kadar beş bölgede daha kıtlık yaşanacağı düşünülüyor. Kıtlığa neden olarak kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösteriliyor.