Güney Afrika’da eğlence mekanlarına düzenlenen saldırılarda en az 21 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg, Pietermaritzburg ve Ekurheleni kentlerindeki içkili eğlence mekanlarına düzenlenen silahlı saldırılarda en az 21 kişi öldü.

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Polisten edinilen bilgiye göre, Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde, saldırganların açtığı ateş sonucu 14 kişi olay yerinde öldü. Hastaneye kaldırılan dokuz yaralıdan birinin de ölmesiyle Soweto’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Geçen ay East London’daki bir gece kulübünde, yaşları 13 ila 17 arasında değişen 21 gencin henüz belirlenemeyen nedenle ölmesinin ardından, reşit olmayan kişilerin içkili eğlence mekanlarına girebilmesi ülke gündemine oturmuştu.

Pietermaritzburg ve Ekurheleni saldırıları

Ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinin Pietermaritzburg kentindeki bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıdaysa yaşları 30 ila 45 arasında değişen dört kişinin öldüğü, sekiz kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ekurheleni şehrindeki eğlence mekanına bir diğer silahlı saldırıda da en az iki kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanından saldırganların yakalanması için birlik çağrısı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kolluk kuvvetlerini ve vatandaşları saldırganların yakalanması için birlikte hareket etmeye çağırdı.

‘Güney Afrika’nın bu tür saldırılarla terörize edilmesine müsaade etmeyeceklerini’ söyleyen Ramaphosa, saldırılarda ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.