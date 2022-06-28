Güney Afrika’da bitkisel bazlı yiyeceklere hayvan çağrışımlı isim verilmesi yasaklandı

Güney Afrika’da bitkisel bazlı gıdaların, hayvan bazlı gıda isimleriyle satışı yasaklandı.

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AA’nın aktardığı Tarım, Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı açıklamasına göre Güney Afrika’da bitkisel bazlı gıdalarda ‘vejetaryen köfte’, ‘vejetaryen kurutulmuş et‘ gibi isimlerin kullanılmasının, ilgili yönetmelikteki ‘işlenmiş et’ tanımına uymadığı için yasaklandığı belirtildi.

Bu kararla ülkede geleneksel olarak hayvan bazlı ürünlere atıfta bulunan bitki bazlı ürünler raftan kaldırılacak.

Karar, Güney Afrikalı veganlar ve vejetaryenler tarafından tüketici haklarına saygı duymadığı gerekçesiyle eleştirildi.