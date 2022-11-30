Güneş, kum, sanat: Art Basel Miami yarın başlıyor

1-3 Aralık tarihlerinde Miami Beach Kongre Merkezi’nde düzenlenen sanat fuarı bu yıl 20’nci yaşını kutluyor.

Art Basel Miami 2021

Sanat çevreleri, bu yıl 282 galerinin katıldığı Art Basel Miami’nin rüştünü ispatladığını düşünüyor.

New York Times’ta bugün yayımlanan yazı, fuarı ilk günlerinden günümüze değerlendirirken, sanat dünyasının güçlü isimleri arasında gösterilen Larry Gagosian’ın görüşlerine de başvurmuş, Gagosian ilk yıllarda fuara uğramadığı ancak son yıllarda yarattığı etkiden memnun olduğunu söylemiş.

Yaratıcı ekosistemi bir arada tutan güçlü bir çapa olarak tanımlanan fuar; marka ortaklıkları, pop-up sergiler, şampanyalı partiler için şehre akın eden kalabalıktan faydalanmak isteyen diğer organizasyonları da memnun ediyor.

Art Basel Miami aynı zamanda konuşturan çağdaş sanat işlerinin de sembolü. Maurizio Cattelan’ın ‘Comedian‘ adlı duvara bantladığı muz işi 2019’da burada sergilenmişti. Yenilip tekrar yerine konan muz, fuar boyunca üç kez (120 bin – 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla) satılmıştı.

