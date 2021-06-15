Güneri Cıvaoğlu: ‘Türkiye’ye toleransın sonuna gelindiğini’ gösterecek en iyi zemin NATO

ABD’nin küresel haber ajansı Bloomberg’de ‘Erdoğan-Biden görüşmesi’ için ‘provokatif’ bir başyazı yayımlandı.

‘Yayın kurulu’ imzalı makalede ‘Batı, Türkiye’ye toleransın sonuna gelindiğini göstermeli’ deniliyor.

‘Kadim Gordion’ düğümünü ‘İskender’in kılıcı ile kestiği gibi, ABD Başkanı Biden’ın da Türkiye ile düğümü kesmesi’ isteniyor.

‘Türkiye’ye toleransın sonuna gelindiğini’ gösterecek en iyi zemin de NATO.

NATO hukukuna göre ‘üye ülkeler kovulamaz.’

Ancak…

‘Türkiye’ye üye ülke olarak istenmediğini’ göstermenin farklı bir yolu var.

‘NATO’nun, Türkiye topraklarındaki ayak izinin azaltılabileceği, nükleer silahların geri çekilebileceği, Türkiye’ye silah satışlarının askıya alınması, ekonomik yaptırımlar -olasılıkları-‘ gibi…

Biden, NATO’nun kararlarıyla uyumlu olarak ABD kararları alabilir.

Bilinken ‘daha sert cezaların da gündemde olduğunu’ söylemişti.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı