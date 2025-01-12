Günde beş dakika yürümek bile işe yarıyor

Uzmanlara göre günde sadece beş dakika yürümek bile bazı sağlık yararları sağlayabiliyor.

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Yeni yıl için yeni hedefler koyuldu. Daha sağlıklı bir beden için kararlar alındı. Ancak uzmanlardan iyi haber geldi: Kısa bir yürüyüş bile sizi hedeflerinize ulaştırabilir.

Araştırmalar, günde 11 dakika orta ila şiddetli egzersiz yapmanın kanser, kardiyovasküler hastalık veya erken ölüm riskinizi azaltabileceğini gösteriyor.

11 dakika bile başlangıç için fazla geldiyse, Denver’daki National Jewish Health’te kardiyovasküler önleme ve sağlık direktörü olan Dr. Andrew Freeman’a göre, günde sadece beş dakika yürümek bile bazı sağlık yararları sağlayabiliyor.

Freeman, yüksek yoğunluklu bir antrenman programı oluşturmak için ideal olarak ağırlık kaldırma ile birlikte tempolu yürüyüşün de dahil olduğu günlük 30 dakikalık egzersizi hedeflemeyi öneriyor. Ancak, bu uzunlukta yapılandırılmış bir antrenmanın özellikle de fitness yolculuklarının erken aşamalarında olanlar için her zaman mümkün olmadığını bildiğini söylüyor.

Freeman, “Önemli olan, hareketi gününüzün düzenli bir parçası haline getirmektir” diyor ve bu nedenle insanlara her türlü egzersizi yapmalarını hatta rutinlerine beş dakikalık yürüyüş eklemelerini öneriyor.

Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu’nda James G. Dinan Profesörü Katy Milkman de daha büyük hedefler için ivme yaratmak adına küçük hedefler belirlemenin önemli olduğunu söylüyor.

Milkman, psikolojik olarak daha küçük görevlerin başarılmasının daha kolay olduğunu, bu nedenle günde beş dakika yürüyüşe çıkmanın, bir kere 35 dakikalık yürüyüş yapmaya çalışmaktan daha kolay olduğunu söylüyor.

Özellikle kış aylarında yeni bir rutin oluşturmaya çalışırken bahane üretmemek önemli. Çünkü yürüyüş sadece vücudunuz için değil ruhsal sağlığınız için de harika bir seçenek.

Freeman, yürüyüşün sadece sigara gibi bağımlılıkları kırmaya yardımcı olmakla kalmadığını aynı zamanda özellikle kederle başa çıkmaya çalışan kişiler için kaygı ve depresyonu azaltmaya da yardımcı olabileceğini söylüyor.

Freeman “Yürüyüş rutininize olan güveniniz arttıkça, egzersizinizin yoğunluğunu ve uzunluğunu artırmayı hedeflemelisiniz” diyor ve yürüyüşünüze ağırlık antrenmanı eklemek için yanınıza ağır bir sırt çantası almanızı öneriyor.

Kendinize doğru eşlikçiyi bulun

Uzman, günlük veya haftalık rutinlerine daha uzun yürüyüşler eklemek isteyenlere, deneyimi daha keyifli hale getirmek için başkalarıyla yürümeyi teklif ediyor.

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Tek başına egzersiz yapmayı tercih edenler için ise ilgi çekici bir podcast’in ya da sesli kitabın işe yarayabileceğini söylüyor ve ekliyor:

“Eğer bir hikayeye gerçekten kapılırsanız muhtemelen tüm parkı dolaşabilir, başladığınız yere geri dönebilir ve bunu yaptığınızı bile fark etmeyebilirsiniz.“