Gümüş madalya kazanan ABD’li sporcu kürsüde ‘X işareti’ yaptı: Amacı baskı altındakilere destek vermekti

Olimpiyat Oyunları’nda gülle atmada yarışan ABD’li Raven Saunders (25), dün, gümüş madalyanın sahibi oldu. Saunders, madalyasını almak için kürsüye çıktığında kollarını çarpı (ya da X harfi) olacak şekilde havada kavuşturdu. Amacı, baskı altındaki herkesin kesişt,ği noktayı simgelemek, onların sessiz çığlığı olmaktı!

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Siyah ve eşcinsel olduğunun altını çizen, depresyonda olduğunda bunu açıkça ifade etmekten kaçınmayan ABD’li sporcu şu mesajı vermek istediğini söyledi: “Ben olmak istiyorum, ben olduğum için özür dilemek değil.”

“Toplumum birden fazla kesitinin üyesiyim” diyen Saunders, TV başındaki milyonların gözü önünde kürsüye çıktığında, ‘dünyanın dört bir yanında hakları için mücadele eden ve konuşacak platformları olmayanlara ışık olmak’ istediğini ifade etti.

2018’de intiharı düşündüğünü anlatan Saunders şunları söyledi: “Aslında günün sonunda bizim umurumuzda değil. Tüm siyahlara, tüm LGBTQ bireylerine, psikolojik sorunlarla mücadele eden herkese sesleniyorum. Çok sayıda insanın bizim onlar adına bir şey söyleyip söylemeyeceğimize baktıklarını, bizi takip ettiklerini biliyoruz.”

Kimliğinin attığı gülleyle ilişkilendirildiğini ve bunun getirdiği baskılardan kaçmanın imkansız olduğunu belirten Saundersi destek aldığını söyledi ve başarılarıyla ‘diğerlerine ilham kaynağı olmak istediğinin’ altını çizdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 23 Temmuz’da başlayan, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları öncesinde, sporcuların basın toplantılarında ‘görüşlerini ifade etmelerine’ izin verdi. Ancak kürsüde siyasi mesaj vermek hala yasak.

IOC sözcüsü, Saunders’ın ‘hareketini incelediğini’ açıklarken sporcunun kınama veya ceza alıp almayacağı henüz netlik kazanmadığını söyledi.