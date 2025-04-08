Gümrük memurlarına rüşvet operasyonu: 38 gözaltı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda görevli gümrük muhafaza memurlarına rüşvet operasyonu düzenlendi. 38 memur gözaltına alındı, 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Emniyet ekipleri ocakta teknik ve planlı istihbari çalışma başlattı. Kapıkule Gümrük Kapısı’nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının rüşvet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

Elde edilen delillerden sonra 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda 14 bin 600 dolar (554 bin 800 lira), 21 bin 325 avro (874 bin 325) ve 89 bin 800 liraya el konuldu. 38 memur gözaltına alındı.

Ayrıca, rüşvet verdiği iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı.