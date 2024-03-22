Gülengül Altınsay: Kimse sürekli farklı statlarda da yaşadığımız bu tip şiddet olaylarının köküne inmiyor

Şimdi herkes şiddetle olayı kınıyor tabii ki. Ali Koç haklı olarak feveran ediyor. İsmail Kartal haklı olarak maç sırasında sahaya atılan maddeler yüzünden özellikle kanatlarda oynayan oyuncuların performanslarının düştüğünü söylüyor. Ve Fenerbahçeliler bu yaşananların “Fener düşmanlığı” sebepli olduğundan çok emin.

Fakat kimse sürekli farklı statlarda da yaşadığımız bu tip şiddet olaylarının köküne inmiyor. Hemen herkes yine bu olayı da tuttukları takımların menfaatleri çerçevesinden görüyor ve buradan nasıl en fazla yarar sağlayarak çıkarız derdinde. Bakın Josef de Souza’nın sahaya giren saldırganı kibarca bertaraf etmesinin ardından ödül alacağına büyük ceza yemesi olayını anımsayın. Josef ne tekme attı o taraftara ne de yumruk attı. Kadıköy’de Şenol Güneş’in kafasına atılan yabancı maddeler yüzünden tatil edilen kupa derbisini hatırlayın. Saldırganlara ödül verir gibi tekrarına karar verilen maça çıkmayan Beşiktaş’a resmi ve gayrı resmi bir sürü ceza verilmişti. O günlerde yeterli desteği hiç görmemişti Beşiktaş.

Gülengül Altınsay’ın yazısı