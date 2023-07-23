Güldür Güldür’de ‘büyük oyun’ bozuldu: Almanya kıskançlıktan öldü

Show TV’de yayınlanan mizah programı Güldür Güldür’ün, iktidar ve kitlesinin ülkedeki ekonomik kriz gibi sorunları gerekçe olarak gösterdiği ‘Dış güçlerin oyunu’ ile ilgili skecin ‘Almanya kıskançlıktan öldü.’

Fotoğraf: Güldür Güldür

Sık sık ‘siyasi hicivleriyle‘ gündem olan Güldür Güldür, şimdi de ‘büyük oyunu’ bozdu.

‘Dünya liderleri toplantısı’ başlığıyla sunulan skeçte, ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok batılı ülkenin ‘Türkiye’yi kıskandığı’ ve doları 40 liraya çıkarmak gibi ülkeye yönelik ‘sinsi planları’ mizahi bir dille anlatıldı.

ABD Başkanı’nı canlandıran karakter, “İşimizi gücümüzü, her şeyimizi bir kenara bıraktık ve tek bir gündem maddesi için toplandık: Türkiye” diyerek toplantıya başlarken, ‘büyük oyunun’ bir kozmik oda ya da askeri karargahta değil ‘kıraathane’de bozulduğu sahnelendi.

‘Dış güçler bizi çekemiyor’

Kıraathanede oyun oynayan üç karakterin aralarında geçen konuşmanın gösterildiği skeçte, diyaloglar şu şekilde:

*Dünyayı beş büyük büyük aile yönetiyor. Dış güçlerin gözü üzerimizde. Türkiye’nin bu kadar gelişmesini gördükçe çıldırıyorlar.

*Türkiye bölgede bir kere oyun kurucu pozisyonunda, her masada Allah’a şükür. Olmadığımız masa yok. Bizden korkuyorlar, bölgenin en büyük aktörü olmamızı çekemiyorlar, hazmedemiyorlar.

*Asıl bizim yer altı kaynaklarımız çok fazla da bu Lozan Anlaşması’ndan dolayı çıkartmıyorlar, izin vermiyorlar.

*İngiltere bu çayın içine çip koymuş. İçince bütün bilgilerini ele geçiyorlar. İçmemek lazım.

Daha sonra kıraathanedeki sohbet, içlerinden birisinin ucuz kıyma almak için ‘beş saat sıra bekleyeceği’ Et ve Süt Kurumu’na gitmesiyle sona erdi.

Büyük oyunun bozulmasıyla birlikte Almanya kıskançlıktan ölürken, skeçte dış güçlerin doları 40 lira yapma planları ‘korktukları için’ suya düştü:

“Doları 40 lira yapsak ne olur ki ondan sonra doları 35 liraya düşürüp ya bize günümüzü gösterirlerse.. Kabul edelim arkadaşlar arkalarında böyle bir güç olduğu müddetçe Türkiye’yi durdurmamız imkansız”