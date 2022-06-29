‘Güçlü Türkiye’de son durum: Arda Turan’dan ‘İktidara yakın mısın’ sorusuna ‘Asla değilim’ yanıtı

2017’deki başkanlık sistemi referandumunda ‘Evet’ kampanyasının öncülerinden futbolcu Arda Turan, nikah şahidi de olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ‘siyasi fikir olarak’ aynı fikirde olmadığını söyledi: “Recep Tayyip Erdoğan, benim sevdiğim bir büyüğümdür ama siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim.”

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Turan, başkanlık referandumunda Rıdvan Dilmen, Burak Yılmaz ve Ersin Düzen gibi isimlerle birlikte ‘Evet’ lehine çekilen videoda yer almış ve “Güçlü bir Türkiye için ben de varım” demişti. Hatta Dilmen’den attığı ilk ‘Evet’ pasını alan isim Arda Turan’dı.

Aslıhan Doğan’la evlendiği 2018’de Başakşehir’e transfer olan Arda Turan’ın nikahı, dönemin İstanbul büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal tarafından kıyılmış, nikah şahitleriyse Erdoğan olmuştu.

Dün akşam TV 100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına konuk olan Arda Turan, “İktidara yakın mısın” soruna, “Asla değilim” diye yanıt verdi.

Turan şöyle konuştu: “Asla değilim; Recep Tayyip Erdoğan, benim sevdiğim bir büyüğümdür. Ama siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim. Ben söylediğim fikrin her zaman arkasındayım. ‘Hayır’ diyene de çok büyük saygım vardır ‘Evet’ diyene de… Türk tarihinin bugünden, yani atıyorum Moğollardan, Orta Asya’dan buraya gelene kadar ki hikayesiyle alakalı bir sürü kitap okudum, bir fikrim vardı; Koalisyonların bize fayda vermeyeceğini, sağdan veya soldan birinin değil. Recep Tayyip Erdoğan hayatı boyunca bana bir direktif vermedi, inan bana. Hiç böyle bir ilişkimiz yoktu. Ben de bir gün hayatımın herhangi bir yerinde siyasi çıkar sağladıysam şuradan çıkmayayım. Ama insanlar öyle algıladılar, ben inandığım doğruyu söylüyorum.”

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