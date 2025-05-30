Grup Yorum'a bir engelleme de Deezer'da

Protest şarkılarıyla bilinen Grup Yorum’a bir engel de müzik ve podcast platformu Deezer’dan geldi.

Fotoğraf: Engelli Web

Grup Yorum’un YouTube’da 56 farklı kanaldaki 454 videosu dün ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Spotify ve Apple Music de müzik grubunun Çav Bella’nın da olduğu 12 şarkılık ‘Haziranda Ölmek Zor/Berivan’ adlı albümü platformlarından çıkarmıştı.

Engelli Web‘in aktardığına göre Deezer’da da grubun ‘sanatçı sayfası’ erişime engellendi. Ancak henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.