Grup Yorum'a Spotify ve Apple Music'te de sansür

Grup Yorum’a, müzik platformu Spotify ve Apple Music’te de sansür uygulandı.

Fotoğraf: bianet / Bakırköy konseri

Grup Yorum’un YouTube’da 56 farklı kanaldaki 454 videosu dün ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, müzik grubunun şarkılarının Spotify ve Apple Music’ten de çıkartıldığını duyurdu.

Bunlardan biri de Çav Bella’nın da olduğu 12 şarkıdan oluşan ‘Haziranda Ölmek Zor/Berivan’ albümü.

Akdeniz’in X’teki paylaşımı şöyle:

* Grup Yorum’un şarkıları sadece YouTube platformundan değil aynı zamanda Spotify ve Apple Music platformlarından da kaldırılmış. Bütün şarkılar ve albümler kaldırılmamış. En çarpıcı örneklerden bir tanesi ‘Haziranda Ölmek Zor/Berivan’ albümü Spotify ve Apple Music’den çıkartılmış.

* Fakat Grup Yorum’un bu albümünü halen Deezer ve YouTube Music üzerinden dinlemek mümkün. Bu arada kararın RTÜK üzerinden mi yoksa BTK üzerinden alınıp, alınmadığı da henüz belli değil. Keyfi bir şekilde alınmış olan karar ortada yok.

Fakat Grup Yorum'un bu albümünü halen Deezer ve YouTube Music üzerinden dinlemek mümkün. Bu arada kararın RTÜK üzerinden mi yoksa BTK üzerinden alınıp, alınmadığı da henüz belli değil. Keyfi bir şekilde alınmış olan karar ortada yok. (Görseller Spotify) pic.twitter.com/JzQILSdeaS — Yaman Akdeniz (@cyberrights) May 30, 2025



