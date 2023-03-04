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Yaramazlara biraz batar!

Greenpeace’den kampanya: Enkazdan başka felaketler çıkmasın

Greenpeace Akdeniz, depremler nedeniyle oluşan enkazın insana ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine yönelik kampanya başlattı.

Greenpeace kampanya başlattı.
Hatay. (Fotoğraf: AA)

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı ve hasar aldı.


Depremlerden dolayı milyonlarca ton enkaz oluştu. Enkazın Erciyes Dağı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Enkazlar, ekolojik yapıya zarar verecek asbest gibi zehirli kimyasallar, plastik türevleri ve daha birçok riskli malzeme barındırıyor. Bu malzemelerin kontrolsüz biçimde vadiler, ovalar, tarım alanları, sulak alanlar gibi bölgelere taşınması çevrenin kirlenmesine ve doğal yaşamın tehlikeye girmesine neden olacak.

Greenpeace Akdeniz’se enkaz atıklarının doğru yönetilmesi gerektiğini belirterek, başka bir felaketin daha meydana gelmemesi yönünde ‘Enkazdan başka felaketler çıkmasın’ adıyla imza kampanyası başlattı.

Greenpeace, enkaz kaldırma sürecinin ‘Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’ ile ‘Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine’ uygun olarak yürütülmesi gerektiğini belirtirken yönetmeliğin eksik kaldığı durumlarda insan ve doğa yararına karar alınması gerektiğini vurguluyor.

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